Sgomberato accampamento per lo spaccio

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Un accampamento di fortuna nel boschetto di San Donato, un'area verde che costeggia i binari della stazione ferroviaria che negli ultimi mesi era diventata una piazza di spaccio e di consumo di eroina e cocaina, è stato sgomberato dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese (Milano).

I militari sono entrati questa mattina e hanno abbattuto con una ruspa una struttura che fungeva da ricovero per tossici e spacciatori. Masserizie, rifiuti e un tappeto di siringhe circondavano l'accampamento. E' stata inoltre l'occasione per disboscare il pezzo attorno alla "piazza", liberando da arbusti e rovi che incombevano sul tratto ferroviario. Con l'intensificarsi dei controlli nel boschetto della droga di Rogoredo, quello di San Donato è diventata rapidamente una seconda meta di pellegrinaggio per l'acquisto di droga.