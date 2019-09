Inter: Antonello, avanti su nuovo stadio

(ANSA)- MILANO, 18 SET - "Avanti compatti sul nuovo stadio? Assolutamente, sempre". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, al termine dell'incontro sul nuovo San Siro con i capigruppo dei partiti in Consiglio Comunale. "L'incontro è andato molto bene. Noi siamo sempre ottimisti, anche il Milan, lavoriamo sempre insieme", ha aggiunto.

I progetti in gara per il nuovo San Siro saranno presentati pubblicamente ai cittadini durante la prossima settimana. Lo ha confermato il presidente del Consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolè, al termine dell'incontro sullo stadio tra Inter, Milan e i capigruppo dei partiti in Consiglio. "Oggi le società hanno mostrato alcuni rendering, senza entrare troppo nel dettaglio. Ci sarà un momento, la prossima settimana, in cui i progetti saranno illustrati alla cittadinanza", le parole di Bertolè. "Le società hanno presentato le ragioni che hanno portato al loro progetto, mentre i consiglieri hanno indicato le questioni di principale interesse. Tra mercoledì e giovedì convocheremo le prime commissioni, appena si concluderà il percorso di approfondimento andremo in Consiglio Comunale per esprimere una mozione che possa dare un indirizzo alla giunta sul pubblico interesse del progetto. Abbiamo iniziato un percorso in un clima costruttivo".