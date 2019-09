A Mito un Philip Glass mai sentito in Ue

(ANSA) - MILANO, 17 SET - E' stato eseguito il 16 settembre al Festival MiTo in prima europea Perpetulum, nuova composizione di Philip Glass, che è anche il suo primo brano per percussioni.

Glass è forse il compositore contemporaneo più famoso al mondo e la prima esecuzione di un suo nuovo lavoro nella musica è un po' come l'uscita dell'ultimo film Steven Spielberg per il cinema. E questo può spiegare l'interesse di pubblico che ha avuto al teatro Elfo Puccini di Milano il concerto dei Third Coast Percussion, quartetto di percussioni che ha eseguito in prima europea Perpetulum, che è una commissione congiunta di MiTo e di una serie di altre istituzioni. Per il pubblico si è trattato di una (bella) sorpresa.

Sorpresa è stata la complessità del brano pieno di suggestioni, ma anche l'intera performance dei Third Coast Percussion che hanno eseguito anche un altro brano di Glass (Madeira) e composizioni di Steve Reich, Devonté Hynes e Gavin Bryars. Ora replica a Torino e poi al Barbican Centre di Londra.