A Cremona festa del Torrone Olimpica

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e il genio di Leonardo Da Vinci: passato e futuro incontrano la dolcezza alla Festa del Torrone di Cremona, in programma dal 16 al 24 novembre. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Milano, in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal Ceo di Sgp Stefano Pellicciardi che organizza la manifestazione da dodici anni, dagli assessori regionali Lara Magoni (Turismo, Marketing Territoriale e Moda) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi), e da alcuni rappresentanti istituzionali del Comune di Cremona. "È un'esperienza da vivere - ha dichiarato il presidente Fontana -. Se qualcuno non è ancora andato alla Festa del Torrone lo faccia, è un evento che merita di essere conosciuto".

Fittissimo il calendario di eventi, dall'omaggio a Leonardo Da Vinci alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con l'Associazione ThisAbility, dal Premio Torrone D'Oro allo show cooking di Sonia Peronaci.