"Vogliamo fare punti contro l'Inter"

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "Sappiamo che il nostro avversario è l'Inter, ma se ci fossimo voluti arrendere subito non saremmo qui. Vogliamo fare punti". Lo ha detto il tecnico dello Slavia Praga Jindrich Trpisovsky, nella conferenza alla vigilia della sfida con l'Inter in Champions League. "Il gruppo è difficile, ci sono grandi squadre che sono giganti ma il nostro obiettivo è rimanere in Europa dopo i gironi. Domani sarà la prima opportunità per fare punti - ha aggiunto -. Non penso che Lukaku domani giocherà, se non giocherà avremo una preoccupazione in meno".