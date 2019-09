Droga, tra clienti agenti penitenziaria

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Operazione congiunta di carabinieri e polizia locale in via Gola, la strada sul Naviglio Pavese di Milano nota per essere una radicata piazza di spaccio.

Durante la notte gli agenti della locale hanno arrestato 5 persone (un marocchino di 30 anni, un palestinese di 23, un tunisino di 53 e due italiani di 20 e 29) e segnalato in Prefettura 5 clienti (tra cui due agenti della polizia penitenziaria) in possesso di 4,36 grammi di cocaina. Sono stati perquisiti gli appartamenti al secondo e terzo piano dello stabile Aler al civico 27, occupati abusivamente dai pusher arrestati. All'interno sono stati recuperati 170 grammi di marijuana, 1,46 grammi di cocaina e 800 euro in contanti. Il controllo nella strada ha portato al sequestro a carico di ignoti di 375 grammi di hashish e 300 grammi di mannitolo, sostanza da taglio usata per la cocaina.