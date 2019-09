Denunciato "seriale della mano morta"

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Un pakistano di 40 anni è stato denunciato per violenza sessuale per aver palpeggiato una ragazza colombiana di 26 anni in un vagone della metro rossa tra Cadorna e Cairoli, a Milano. L'episodio è avvenuto lo scorso 8 luglio e ieri pomeriggio gli agenti della Polmetro hanno riconosciuto il presunto aggressore proprio all'interno della stazione di Cadorna.

L'uomo, che nel 2012 è stato arrestato per lo stesso motivo con una modalità identica, è noto alle forze dell'ordine per l'abitudine di palpeggiare le giovani passeggere a bordo dei treni approfittando della calca. Gli investigatori lo definiscono un "seriale della mano morta", tuttavia è stato denunciato solo dalla colombiana.