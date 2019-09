"Icardi? Non fa parte nostra squadra"

(ANSA) - MILANO, 13 SET - ''Icardi? Penso che sia giusto che si presenti da solo, possiamo solo augurargli un grandissimo in bocca al lupo. Ma oggi non fa parte della nostra squadra e non è giusto ne parli per rispetto suo e dei nostri giocatori'': il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro l'Udinese, risponde così ai giornalisti francesi che gli chiedono di presentare l'ex capitano nerazzurro ai tifosi parigini. E dopo le polemiche per lo stato del San Paolo, Conte parla delle condizioni di San Siro. ''Siamo tutti innamorati di San Siro. Stiamo parlando della Scala del calcio, quando inizi a giocare tutti ti dicono che non puoi definirti un calciatore se non ci hai giocato. Non trovo grandi pecche, sono stati fatti dei lavori, la partita si vede benissimo e il campo è bello. Se proprio dovessi trovare il pelo nell'uovo forse sono un po' piccoli gli spogliatoi. L'area tecnica piccola? Eh forse - racconta con un sorriso - ma se penso a quella del Chelsea...''.