Vaccini: Lombardia, vaccinati oltre 330mila, inadempienti 5%

(ANSA) - MILANO, 12 SET - In Lombardia "i vaccinati per l'esavalente sfiorano il 96%, per la trivalente (morbillo, parotite e rosolia) superano il 95%": partendo da questo dato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, ha parlato di "una vittoria importante per la salute dei nostri bambini".

"Sono stati vaccinati per l'esavalente 333.832 bambini di età compresa fra 2 e 6 anni con appena 15.475 inadempienti, residenti o domiciliati in Regione. Per la trivalente - ha spiegato -, invece, i vaccinati sono 332.070 con mancate somministrazioni per 17.237 bambini".

Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale previsto dal decreto Lorenzin, l'assessore ha ricordato anche che "è scaduto il tempo per quelli che hanno continuato a rinviare gli appuntamenti solo per aggirare il rischio di esclusione scolastica, mettendo a rischio la salute dei propri figli e della comunità". E quindi, ha aggiunto, "scatteranno le sanzioni pecuniarie previste dalla legge e l'esclusione scolastica per i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e gli asili nido". All'apertura degli asili, lo scorso 4 settembre, a Milano non si sono segnalati problemi.

Si prevede che per quanto riguarda la scuola dell'obbligo le Ats (ex Asl) della Lombardia invieranno 83 mila sanzioni.

