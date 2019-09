Pastore protesta con pecore in Comune

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Un pastore di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio per aver inscenato una protesta davanti al Comune di Fagnano Olona (Varese). L'uomo si è portato dietro una decina di pecore come ripicca per non aver ottenuto il reddito di cittadinanza.

Il pastore alla fine si è convinto a tornare a casa.