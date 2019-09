Concorso per miglior 'Orto fai da te'

(ANSA) - MILANO, 10 SET - C'è ancora qualche giorno - fino al 15 settembre - per iscriversi al concorso Orto Fai Da Te 2019, organizzato da Villaggio Nostrale e Cascina Cuccagna , che raccoglie e premia le esperienze più significative di orti condivisi e orti domestici in tutta la Lombardia.

La partecipazione al concorso è gratuita e possono prendere parte alla selezione associazioni, aziende, scuole, comuni e cittadini che curano orti condivisi o domestici. I vincitori riceveranno premi utili per le loro attività di orticoltura. La premiazione si terrà il 28 settembre alla Cascina Cuccagna, durante la "Festa degli Orti", una giornata all'insegna del gardening e del fai-da-te organizzata in occasione della Milano Green week e Cascine Aperte 2019.