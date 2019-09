In Brianza corso per tecnico legno 4.0

(ANSA) - MILANO, 9 SET - Sono aperte fino al 20 settembre le iscrizioni per i percorsi formativi di ultima generazione nel settore del legno arredo offerti dall'Its Rosario Messina, scuolo formativo del Legnarredo, a Lentate sul Seveso (Monza).

Fra i corsi offerti, ci sono infatti anche quelli di Tecnico Superiore per il prodotto, il marketing e l'internazionalizzazione nel settore legno-arredo; e di tecnico Superiore per la progettazione e l'Industrializzazione nel settore legno-arredamento - Industria 4.0.

Per accedere ai corsi biennali serve il diploma. Sono previste ogni anno 600 ore di lezioni in aula e le altre con un tirocinio in aziende con sede in Italia e all'estero. Dopo l'esame finale verrà rilasciato dal Ministero dell'Istruzione un Diploma di Tecnico Superiore di quinto livello EQF. L'istituto offre anche un corso post diploma per Tecnici per la progettazione 4.0 nel legno-arredo. In questo caso il corso, completamente gratuito, prevede una sola annualità con mille ore di formazione di cui 480 di tirocinio.