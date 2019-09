Accoltella in strada bimbo 10 anni

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Un giovane di 22 anni con problemi psichici ieri ha accoltellato per strada senza alcun motivo apparente un bambino di 10 anni a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

Il bimbo, ferito in modo grave al braccio, è stato subito soccorso e portato in ospedale a Brescia dove è stato operato. I carabinieri, avvisati alcune ore più tardi, hanno sentito i testimoni e lo hanno identificato mostrando loro alcune foto.

Sembrerebbe che il mese scorso il 22enne straniero abbia ferito un diciottenne. Rintracciato dai militari, è stato accompagnato in una struttura psichiatrica dove si è volontariamente fatto ricoverare. Oggi è stata informata l'autorità giudiziaria. Per lui l'accusa è di lesioni.