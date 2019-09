Governo: Sala, poche donne ministro, non sono soddisfatto

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Un governo "con così poche donne ministro devo dire che non mi piace, non sono soddisfatto". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla festa dell'Unità, commentando la squadra di ministri del nuovo governo.

"Oggettivamente mi sembrava il momento per dare questo segnale", ha concluso. (ANSA).