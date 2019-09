Con i Duperdu 'La canzone è femmina'

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Un omaggio al variegato atlante dell'universo donna: così viene presentato lo spettacolo 'La canzone è femmina' dei Duperdu, alias Marta M. Marangoni e Fabio Wolf, che sarà in scena l'11 settembre all'Après-coup Teatro, in via privata della Braida 5, a Milano, nell'ambito de Il Tempo delle Donne.

Lo spettacolo La canzone è femmina è nato con l'arrivo della secondogenita di Marta e Fabio, Dalia, e dal desiderio di volerle presentare un universo femminile fatto di sentimenti, prese di responsabilità e azioni che diventano guida per le future generazioni. In scena dunque nomi importanti da Simone de Beauvoir a Margherita Hack, ma anche la controversa Lady Macbeth: l'esempio di chi per dominare si traveste mentalmente da maschio. Lo spettacolo è basato sui brani originali de "La canzone è femmina", il nuovo disco dei Duperdu dove ogni canzone narra alla piccola Dalia la storia di una donna e ne canta le doti e le gesta.