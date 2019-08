Riprende circolazione Loreto-Udine su M2

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Riprenderà dal primo settembre la circolazione dei treni della linea 2 della metropolitana di Milano nel tratto tra Loreto e Udine, che era stato interrotto ad inizio agosto. E' infatti terminata la prima fase dei lavori di impermeabilizzazione della galleria nel tratto Piola - Lambrate, uno degli interventi più ingenti per i lavori di 'lifting' programmati sulla M2, che tra poche settimane spegnerà 50 candeline.

Per far fronte alla necessaria chiusura, Atm ha messo in campo 60 bus di collegamento tra le stazioni di Loreto-Piola-Lambrate-Udine e navette tra Cascina Gobba e Loreto per permettere spostamenti più rapidi verso il centro e viceversa. Sono stati oltre 200 le persone in campo tra assistenti alla clientela, dirigenti e impiegati per supportare e fornire informazioni ai passeggeri nelle stazioni interessate durante tutto il mese di agosto. Per gli interventi in galleria hanno lavorato tre squadre da circa 10 operai suddivise su tre turni per 24 ore su 24.