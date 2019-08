Hugo Boss veste l'Inter

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Il marchio Hugo Boss diventa fashion partner ufficiale di FC Internazionale Milano. L'accordo biennale prevede la fornitura delle divise formali per i giocatori, l'allenatore, i dirigenti e lo staff tecnico della squadra.

Il team indosserà la collezione BOSS durante il campionato di Serie A 2019/2020, le competizioni europee e tutte le occasioni ufficiali del club. Del guardaroba, creato in esclusiva per la squadra, fanno parte un completo blu scuro abbinato a una camicia in cotone blu e una cravatta di seta blu navy con il logo della squadra. In aggiunta un altro look che prevede pantaloni blu scuro e una maglia girocollo.