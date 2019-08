Piante e panchine, i 'doni' per Milano

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Sono "sempre più numerosi i soggetti privati che decidono di contribuire a rendere Milano più verde e più bella offrendo al Comune dotazioni per parchi, piazze, viali e giardini". Lo spiega la stessa amministrazione comunale milanese in una nota. L'ultima donazione in ordine cronologico, chiarisce il Comune, "riguarda 200 piante ornamentali, mittente Assolombarda Servizi Spa". Il Comune elenca le molte donazioni ricevute. "Non solo piante e panchine - si legge ancora nella nota - in occasione dell'ultima edizione della Milano Green Week, Philips Spa ha regalato un defibrillatore al nuovo Parco della Torre alla Bicocca, ampliando il già ricco elenco di parchi cittadini dotati di macchine salvavita grazie al prezioso contributo dell'associazione 'In campo con il cuore'".