Canoa: Rizza conquista il pass olimpico

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Arriva dai Mondiali di Szeged (Ungheria) la prima carta olimpica della canoa azzurra per Tokyo 2020. A conquistarla è il pavese Manfredi Rizza, quinto al fotofinish nella finale del K1 200 che assegnava cinque pass per i Giochi giapponesi. L'azzurro ha ottenuto la qualificazione ai danni dello svedese Petter Menning, superato per due centesimi. Salgono così a 96 gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 (46 uomini, 50 donne) in 13 discipline differenti con quattro pass individuali.