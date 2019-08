Mannoia e Turci a Milano per Emergency

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Domenica 1 settembre alle 21 il giardino di Casa Emergency a Milano apre le porte per un concerto in memoria di Teresa Sarti Strada, cofondatrice ed ex presidente di Emergency. A dieci anni dalla scomparsa di Teresa, Fiorella Mannoia e Paola Turci, artiste legate all'associazione e alla sua fondatrice, le dedicheranno un concerto, aperto a tutti, dal titolo "Cara Tere - Voci e musica per ricordare Teresa Sarti Strada". L'evento - spiega Emergency - sarà presentato da Massimo Cirri, giornalista di Rai Radio due, storico presentatore di Caterpillar e amico di Emergency.