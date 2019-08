Al via il Mantova Film Fest

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - 'Apocalypse Now - Final Cut', l'ultima versione del capolavoro di Coppola, apre domani la 12esima edizione della festa del cinema di Mantova. Questa terza versione del film è stata presentata al Tribeca Film Festival di New York il 28 aprile 2019 per i 40 anni della prima uscita in sala di Apocalypse Now. Accanto a questo evento speciale, farà il suo esordio anche la novità di quest'anno: la sezione Opera Prima Internazionale.

Il primo film sarà Il Colpevole - The Guilty, che ha vinto il premio del pubblico allo scorso Sundance Film Festival. Il Concorso Opera Prima ha inizio invece con Il corpo della sposa di Michela Occhipinti, candidato ai Nastri D'argento, e con Ride, l'opera prima di Valerio Mastandrea. Da mercoledì al via le Masterlcass, con Chef Rubio a colloquio con il direttore artistico Mimmo Calopresti, che per l'occasione presenterà il suo primo cortometraggio da produttore, 'Elias', diretto da Brando Bartoleschi. Domenica chiusura con il premio alla carriera a Pupi Avati.