C.Italia: Perugia elimina il Brescia

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il Perugia ha battuto in rimonta il Brescia 2-1, dopo i tempi supplementari, nel terzo turno preliminare di Coppa Italia. La squadra lombarda, neopromossa in serie A e che ha appena ufficializzato l'ingaggio di Mario Balotelli, era andata in vantaggio con Donnarumma al 43', ma nel recupero della ripresa ha subito il pareggio di Melchiorri e nel primo supplementare, all'8', la nuova rete degli umbri con Bonaiuto.