Salsi,Verdi è attuale e a teatro meglio

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Luca Salsi ha 42 anni, gli piace ascoltare Vasco e il pop "cantato bene" ma è soprattutto uno dei baritoni più quotati del mondo. E a Ferragosto sarà protagonista al festival di Salisburgo della nuova produzione di Simon Boccanegra con la direzione di Valery Gergiev e la regia di Andreas Kriegenburg. Un allestimento moderno, che, assicura il baritono parmigiano, "funziona". D'altronde "Verdi sono 150 anni che si fa e visto che lui era moderno ci sta la modernizzazione", è "sempre attuale". La cosa più importante secondo Salsi è che arrivino le emozioni. Questo cerca di trasmettere quando canta e per questo, è convinto, è meglio andare a teatro che seguire su uno smart phone. ""Un po' per fortuna, un po' purtroppo abbiamo la tv, il cinema, internet, la radio - osserva - quindi perché uno dovrebbe andare a teatro? per trascorrere una serata diversa da ogni altra. Quello che funziona è la trasmissione dal vivo delle emozioni" altrimenti bastano i dischi.