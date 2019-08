Donna aggredita con vetro in centro a Milano, è grave

Una donna è stata aggredita in strada da uno sconosciuto, questa mattina, a Milano. Al momento non è chiaro come sia nata l'aggressione, se sia avvenuta a seguito di un diverbio o senza alcun motivo. L'uomo, uno straniero, che avrebbe ferito la passante con un coccio di bottiglia o comunque con un oggetto tagliente, è stato arrestato. La persona ferita, una 64enne che è rimasta cosciente, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda, con ferite al braccio sinistro, al collo, alla clavicola e alla testa.

Sono stati i cittadini che si trovavano in piazza, a Milano, a impedire la fuga all'uomo che, alle 12, ha aggredito una passante con un oggetto tagliente, forse un coccio di vetro, fino all'arrivo della polizia. Si tratta di un trentenne originario del Bangladesh incensurato.