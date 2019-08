Crescono imprese ospitalità in Italia

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Crescono hotel e ancora di più bed and breakfast in Italia, con un vero e proprio boom in Puglia e a Matera, la capitale della cultura 2019 dove in cinque anni c'è stato un aumento del 137,5%.

Secondo un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, in Italia dal 2014 al 2019 il numero di imprese nel settore è passato da 44 a 54 mila in 5 anni (+23%) con 323 mila occupati (+17%) e un giro d'affari di 16 miliardi.

Solo fra i b&b e affittacamere, che sono 14.925, la crescita è stata del 68%.

Nel settore dell'accoglienza, Roma è prima con 4.915 imprese (+5,2% rispetto al 2018, +65,8%), seguita da Bolzano 4.271 (+1,6% e +5,1%), Napoli 2.520 (+9,6% e +35) e Rimini che con 2042 ditte conosce invece una lievissima flessione: -0,7% in un anno e -0,1% in cinque. Performance significative quelle di Milano che con 1.401 imprese è cresciuta del 7% dallo scorso anno e del 40% dal 2014 e Bari che in 5 anni segna un + 150,8% di hotel e un + 284,9% di bed and breakfast.