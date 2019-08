Milano set sempre più richiesto cinema

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Milano è un set sempre più richiesto da cinema, tv e per servizi fotografici. Il Comune di Milano nel 2018 ha rilasciato 717 autorizzazioni (erano 342 nel 2010)e anche per i primi sette mesi del 2019 si conferma il trend, con 462 richieste. I set preferiti sono Duomo, Galleria, Scala e Palazzo Reale, i parchi e i giardini e gli interni di palazzi, musei e biblioteche comunali.

Gli introiti delle tariffe per le autorizzazioni sono aumentate negli anni: dagli oltre 60.000 euro del 2010, si è passati a 89.500 nel 2015, mentre il 2018 si è chiuso a quota 186.000 euro. Nel 2019 sono aumentate anche le richieste di permessi per affissioni di messaggi pubblicitari. Tra gennaio e giugno sono state 2.255 le richieste di permessi: +63% rispetto allo stesso periodo del 2018. In crescita anche i relativi incassi per la tariffa comunale sulla pubblicità, che sono passati da 2,2 milioni di euro nel 2018 a 3.7 milioni di euro nel 2019.