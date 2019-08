Orsi bulgari trasferiti in Valtellina

(ANSA) - APRICA (SONDRIO), 7 AGO - Un lungo trasferimento durato oltre 24 ore, su un mezzo climatizzato, e due orsi bruni, di 16 e 15 anni, sono arrivati a destinazione nell'Osservatorio ecofaunistico alpino di Aprica (Sondrio). Rappresenteranno una nuova attrattiva per i turisti della località della Valtellina.

I due animali erano stati sequestrati in Bulgaria in un circo e a un allevatore perché ha accertato che non venivano tenuti in condizioni idonee a garantire il loro "benessere animale".

Gli orsi, una femmina e un maschio, avranno ora a disposizione un'area di circa un ettaro con grotte in cui potersi riparare, un ampio laghetto, un pascolo e potranno mangiare e trascorrere in tranquillità l'ibernazione invernale.

Il direttore dell'Osservatorio, Bernardo Pedroni, con il sindaco Dario Corvi e il direttore del Parco delle Orobie Valtellinesi ha organizzato il trasferimento con un'equipe di veterinari specializzati.