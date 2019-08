Travolti dopo lite, cordoglio dall'Aci

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - "Con la fine delle vacanze e l'inizio dell'anno scolastico, ci attiveremo per riproporre corsi di educazione stradale per i giovani delle medie inferiori. Un' iniziativa già realizzata qualche anno fa da Aci Milano che oggi, purtroppo anche alla luce degli sconvolgenti e recenti fatti di cronaca, risulta quanto mai utile e necessaria". Lo dice Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club di Milano, esprimendo il cordoglio alle famiglie dei due giovani bergamaschi vittime della tragedia stradale di sabato scorso. "Così come il Governo bene ha fatto a reintrodurre uno spazio scolastico dedicato all'educazione civica - aggiunge il presidente - da parte nostra proporremo a Ministero dell' Istruzione, Direzione Scolastica e Regione, di fare lo stesso con l'educazione stradale". "Il nostro impegno - conclude Geronimo La Russa - è quello di ripeterli per cercare di dare un contributo concreto alla causa della sicurezza stradale che passa anche e soprattutto dall'educazione dei nostri adolescenti".