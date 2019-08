Festa Ecuador al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - La Festa nazionale dell'Ecuador, 'Primer Grito de Independencia', viene celebrata al Milano Latin Festival di Assago sabato a partire dalle 19. Secondo l'Istat sono oltre 36.600 i cittadini di origine ecuadoriana in Lombardia e fra questi quasi 24.000 sono residenti in provincia di Milano. E' il 210° anniversario della Festa d'Indipendenza dalla Spagna, dichiarata appunto il 10 agosto 1809.

E' previsto, dopo l'inno nazionale al Padiglione delle Nazioni interpretato al pianoforte dal piccolo talento ecuadoriano Jeziel Apolo Alejos, un programma culturale e uno musicale del dj set di Willy El Coyote in Plaza Latina e con due concerti sul palco centrale. Fra le varie proposte una mostra fotografica, danze del Grupo Runañan del Grupo Virgen e un intervento artistico del Grupo de Marimba Pregon Marimbero. Quindi sarà la volta dello show live di Tiko Tiko, Paula Romina e del Grupo Rambay.