Scontro tra furgone e 3 auto, 10 feriti

(ANSA) - PAVIA, 5 AGO - Incidente stradale, stamani, sulla strada che porta a Belgioioso (Pavia), nei pressi di Valle Salimbene: sono rimaste coinvolti un furgoncino e tre auto.

Dieci i feriti.

Allertati dagli automobilisti che hanno assistito alla scena sono intervenute le ambulanze che hanno portato al Policlinico San Matteo sei persone in codice verde e quattro in codice giallo, tra i feriti anche un bambino. Nessuno è in pericolo di vita.

Il traffico ha subito un rallentamento per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire e di togliere dalla corsia i mezzi incidentati. Gli inquirenti stanno cercando di risalire alla causa dell'incidente.