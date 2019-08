A gennaio 2021 primo treno M4 a Linate

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Il primo treno della linea 4 della metropolitana di Milano, la blu, è stato posizionato sui binari della stazione di Linate, uno dei capolinea della quinta linea di metropolitana, che inizierà il servizio a gennaio del 2021, dove oggi si sono recati in visita il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. Il treno è solo il primo dei 47 che saranno in servizio sulla M4, che percorrerà la tratta dall'aeroporto di Linate fino a San Cristoforo, con 21 fermate. A gennaio del 2021 verrà aperta la tratta da Linate a Forlanini con tre treni. "Come tutte le opere, ci sono stati problemi nella fase iniziale, e noi li abbiamo avuti - ha detto il sindaco Sala -. Ma da quando abbiamo rifatto il cronoprogramma, esattamente un anno fa, siamo più che allineati. Stanno veramente volando e questo mi porta a confermare il timing: prima della fine del mio mandato ci sarà l'apertura Linate-Forlanini, che è un tratto breve, ma permetterà il collegamento con la ferrovia".