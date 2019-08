Turismo: nasce il marchio Visit Monza

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Monza e la Brianza hanno deciso di fare una campagna per attrarre turisti, una serie di iniziative che vanno sotto l'egida del nuovo marchio 'Visit Monza e Brianza' promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Explora, società in house di Regione Lombardia per la valorizzazione e la promozione turistica.

Si tratta di un brand che arriva dopo il lancio, lo scorso gennaio, di Visit Lodi, e che prevede la nascita di un nuovo sito turistico, di azioni sui social network, la produzione di contenuti multimediali oltre a un palinsesto di eventi.

Dalla Villa Reale, all'autodromo, passando per il parco, l'intenzione, ha spiegato il vicepresidente della Camera di Commercio, è quella di attrarre chi intende fare una gita fuori porta ma anche turisti internazionali e turisti d'affari.