Italy Bares, nudi a teatro contro l'Aids

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Si ispira ai Broadway bares, gli spettacoli in cui i ballerini danzano quasi completamente nudi, nati 27 anni fa in America come risposta artistica della comunità teatrale alla violenta crisi provocata da HIV e Aids, lo spettacolo 'La prima volta', che andrà in scena a Milano il prossimo 12 ottobre al Teatro Principe di Milano.

Grazie ai Broadway Bares, in America sono stati raccolti oltre 285 milioni di dollari per la lotta all'Aids. La stessa iniziativa è stata poi adottata anche a Londra, dando origine a West End Bares, e oggi arriva da noi con il progetto Italy Bares, voluto dall'attore e danzatore Giorgio Camandona, che debutterà con lo spettacolo in scena a ottobre, di cui saranno protagonisti l'attore Guglielmo Scilla, il conduttore Diego Passoni, lo scrittore Jonathan Bazzi, la cantante e attrice Francesca Taverni. A dirigere la piece Mauro Simone, già alla direzione di spettacoli come Grease con Compagnia della Rancia, Tre metri sopra il cielo e Robin Hood. Tutti i proventi andranno ad Anlaids.