Salvini: su Tav non c'è sintonia con M5S

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - "Finché il governo fa cose, si va avanti. Sulla Tav i 5 stelle dicono un giorno una cosa e poi un giorno un'altra. Sulla Tav non siamo in sintonia": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Milano. "La Tav serve sì, il primo ministro ha detto che costa meno farla che tornare indietro, si parta spediti", ha aggiunto, "mi sono dotato di enorme pazienza, anche con Tria. La Lega non voterà mai una manovra economica timida e con pochi spiccioli. La Lega sta al governo se possiamo tagliare le tasse a tanti italiani": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Milano.