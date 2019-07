Salvini, a Milano Cpr con 140 posti

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'ex Cie di via Corelli di Milano che presto sarà un Cpr, Centro di permanenza per i rimpatri. "Per fare le espulsioni occorrono i centri, in autunno viene pronta questa struttura che ospiterà 140 immigrati pronti per essere espulsi - ha detto al termine della visita in cui è stato accompagnato dal prefetto di Milano, Renato Saccone -. A questo si aggiungono altre strutture in altre regioni italiane e potremo espellere più persone perché avremo più posto nei centri".