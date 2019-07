Schianto in A4, morta 28enne, 4 feriti

(ANSA) - BRESCIA, 24 LUG - Una 28enne è morta in un incidente stradale che si è verificato nella notte fra martedì e mercoledì lungo l'autostrada A4 vicino all'uscita di Palazzolo, nel Bresciano. Due le auto coinvolte con quattro persone rimaste ferite. L'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere l'intervento dei soccorritori. La vittima era residente in provincia di Bergamo.