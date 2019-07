Lega: Vannucci non vuole rispondere a pm

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - L'ex bancario Francesco Vannucci, uno degli indagati nell'inchiesta milanese su presunti fondi russi alla Lega con al centro l'incontro all'hotel Metropol di Mosca, ha fatto sapere ai pm che non intende rispondere alle loro domande in un interrogatorio.

Nei giorni scorsi altri due indagati per corruzione internazionale nella stessa inchiesta - il presidente dell'associazione Lombardia Russia Gianluca Savoini e l'avvocato Gianluca Marenda - si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.