Cade da barca a vela, disperso nel Garda

(ANSA) - BRESCIA, 21 LUG - Un uomo è disperso nelle acque del lago di Garda a Moniga, nel Bresciano, in seguito ad una caduta da una barca. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava affrontando un viaggio in barca vela con un gruppo di non vedenti quando per cause ancora non chiare è caduto in acqua.

Sommozzatori e forze dell'ordine lo stanno cercando in profondità.