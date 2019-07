Da Clarks nuova capsule con Wu-Tang

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Clarks prosegue la collaborazione con Wu-Tang. Per il secondo anno consecutivo Clarks Originals firma con il collettivo newyorkese una nuova Wallabee capsule collection. Il modello, simbolo del brand, si piega a un'edizione da collezione impreziosita dallo stile caratteristico di Wu-Tang che ha rivoluzionato il mondo dell'hip hop e ha creato un nuovo approccio al lifestyle. Il risultato di questa unione sono scarpe realizzate con le caratteristiche chiave di Clarks Originals: dalla pelle scamosciata della conceria storica Charles F.Stead alla suola in crepe naturale per arrivare alle finiture in pelle che si tingono dei colori e della fantasia di Wu-Tang in tre differenti varianti cromatiche, con l'aggiunta del suo logo sul tallone. Modelli resistenti all'acqua e alle intemperie e che reinterpretano gli influssi lirici dei testi del collettivo newyorkese.

Una scarpa che sarà disponibile con la collezione FW 2020 del brand. Il lancio ufficiale nei negozi è previsto per il 20 luglio.