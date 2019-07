Cav sente Putin,non ci sono fondi a Lega

(ANSA) - LUGANO (SVIZZERA), 18 LUG - "I fondi russi non esistono, sono certo che la Lega non ha avuto alcun finanziamento. Ne ho parlato con Putin: ci sono solo persone che parlano con i russi per inserirsi nel commercio di gas e petrolio". E' il parere del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sull'inchiesta dei fondi russi alla Lega. "A questo punto - aggiunge Berlusconi, a Lugano per la partnership tra Monza e Philipp Plein - Salvini potrebbe dire due frasi. Lo comprendo, ma io mi sarei alzato e avrei detto che sono tutte fantasie".