Berlusconi: "S.Siro abbattuto? Assurdo"

(ANSA) - LUGANO (SVIZZERA), 18 LUG - E' un no fermo e deciso, quello di Silvio Berlusconi sull'ipotesi di abbattere San Siro, come previsto dal progetto di fattibilità presentato da Inter e Milan al Comune di Milano. "Sono assolutamente contrario, è una cosa senza senso - nota l'ex presidente del Milan, a margine del lancio della partnership tra Monza e Philipp Plein -. San Siro può essere utilizzato per altre manifestazioni, è nel cuore di tutti i milanesi, milanisti e interisti, che hanno a cuore il calcio. E' una cosa assurda solo pensarlo".