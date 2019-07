Malpensa celebra allunaggio

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Anche all'aeroporto di Malpensa si celebrano i 50 anni dall'allunaggio avvenuto il 20 luglio 1969.

E' stata inaugurata infatti nelle Club SEA Lounges del Terminal 1 la mostra 'Aldo Rota, Energy of Space'.

I trenta dipinti dell'artista, visibili fino al 30 novembre, sono stati realizzati fra il 2015 e il 2019 e hanno come soggetto il satellite della Terra.

"I passeggeri ospiti delle Sale - ha sottolineato la presidente Sea Micaela Castelli - potranno ammirare le opere pittoriche che Rota ha voluto dedicare alla luna. E' sempre motivo di orgoglio per SEA celebrare l'arte in aeroporto".