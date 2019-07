Cade in bici a Livigno, grave bimbo

(ANSA) - LIVIGNO (SONDRIO), 16 LUG - Un ragazzino di 10 anni, residente in provincia di Bergamo, è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale papa Giovanni XXIII del capoluogo orobico dopo una brutta caduta avvenuta oggi a mezzogiorno con la mountain bike su un sentiero della località Carosello 3000 a Livigno (Sondrio).

Il ragazzino era impegnato in un corso, con la guida e altri coetanei, quando durante una discesa in sella alla sua bike ha preso un sasso, perdendo così il controllo della bicicletta.

Rotolato a terra, ha battuto la testa.

Subito soccorso dall'accompagnatore, secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, ha riportato un serio trauma cranico. È stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Bergamo e ricoverato in prognosi riservata, ma i medici, dopo le prossime ore di osservazione nell'evoluzione clinica del paziente, contano per domani di potere sciogliere la prognosi. Intanto i militari hanno posto sotto sequestro la bicicletta e il casco indossato dal ferito.