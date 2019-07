Atalanta: ufficiale Malinovskyi

(ANSA) - BERGAMO, 16 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto dal Racing Genk del centrocampista Ruslan Malinovskyi. Il nazionale ucraino classe 1993, è a disposizione dell'allenatore Gian Piero Gasperini in occasione della sessione pomeridiana delle 17 a porte aperte presso il centro sportivo di Clusone. Malinovskyi ha rinviato il temporaneo ritorno in Ucraina per definire le pratiche relative al visto. Cresciuto nel Polyssia Zythomir e passato poi allo Shakhtar Donetsk, il mancino Malinovskyi, mediano o trequartista, militava nel Genk da gennaio 2016 (riscattato nell'estate 2017), vincendo il titolo belga nell'ultima (16 gol complessivi sui 30 nel triennio), dopo aver giocato in prestito nel Sebastopoli e nello Zorja Lugansk in Ucraina. Costato circa 14 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, avrebbe sottoscritto un contratto triennale con opzione per un ulteriore anno.