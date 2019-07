Eurobasket 2021, a Assago uno dei gironi

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Uno dei quattro gironi dell'Europeo 2021 di basket si giocherà in Italia, al Forum di Assago a Milano. Lo ha deciso oggi la Fiba nel corso della cerimonia di assegnazione svoltasi a Monaco di Baviera. Dopo 30 anni esatti, la massima competizione continentale per nazionali torna nella Penisola (ultima edizione organizzata a Roma nel 1991). "Abbiamo fortemente voluto questa organizzazione anche perché nel 2021 festeggeremo i 100 anni della nascita della Federazione - ha commentato il presidente, Giovanni Petrucci - Ringrazio la Fiba per aver valutato positivamente la nostra candidatura, la città di Milano e il nostro advisor commerciale per il grande lavoro svolto sulla candidatura". L'Europeo 2021, che vedrà impegnate 24 squadre, si disputerà in quattro Paesi: la Germania (Colonia e Berlino) ospiterà un girone e tutta la fase finale, gli altri gruppi sono stati assegnati a Italia (Milano), Georgia (Tbilisi), Repubblica Ceca (Praga).