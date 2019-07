A 93 anni uccide la moglie, gelosia

Ha ucciso la moglie per gelosia e perché lo voleva ricoverato in una struttura assistenziale Vasco Bimbatti, il 93 enne che ieri sera ha colpito mortalmente la moglie Luciana Bonzanini, 90 anni, con il poggiapiedi della sedia a rotelle nel loro appartamento di Sesto San Giovanni (Milano). È quanto emerso all'interrogatorio dell'anziano uxoricida, il quale ha ammesso agli inquirenti le proprie responsabilità, spiegando di aver litigato con la moglie che gli aveva appena comunicato di essere prossima ad accompagnarlo in una struttura. Bimbatti ha spiegato di essere convinto che la moglie potesse così riallacciare una relazione extraconiugale. Il 93enne, affetto da demenza senile, ha spiegato ai carabinieri di Sesto San Giovanni di aver chiesto alla coniuge di aiutarlo a coricarsi sul letto e, approfittando di un suo attimo di distrazione, di averla colpita al volto e alla testa.