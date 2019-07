Trenord, motivazioni sciopero pretestuose

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Hanno circolato 300 treni, fino alle ore 18:00, nel giorno dello sciopero proclamato dal sindacato Orsa, circa il 30% della produzione prevista. Lo ha comunicato Trenord in una nota.

Allo sciopero hanno aderito "meno del 40% del personale degli equipaggi e i siti manutentivi hanno regolarmente funzionato", mentre "nelle biglietterie l'adesione non ha superato il 30%".

Trenord ha poi precisato che "le motivazioni dei promotori sono del tutto pretestuose" e "a danno di migliaia di viaggiatori che oggi hanno subito disagi per la riduzione del servizio", ribadendo che "da settimane è aperto un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali". "L'azienda - ha aggiunto Trenord - ha presentato un'articolata e corposa proposta sulla quale sono ora chiamati a esprimersi i rappresentanti dei lavoratori. Da tale discussione - conclude l'azienda - emergeranno volontà e responsabilità delle parti sindacali verso lo sviluppo dell'azienda e il benessere dei lavoratori". Lo sciopero prosegue fino alle 2 di lunedì.(ANSA).