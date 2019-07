Estate: le regole per abbronzatura sana

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Protezione solare alta, integratori fotoprotettivi e idratazione: sono le regole must per un'abbronzatura uniforme, duratura e senza rischi. Per evitare scottature e proteggere la pelle da eritemi - secondo uno studio di 'In a Bottle' che ha coinvolto oltre 30 esperti tra dermatologi e medici - è importante preparare la pelle con integratori fotoprotettivi, che vanno assunti su consiglio del medico circa 3 settimane prima dell'esposizione solare.

Indispensabili le creme solari con protezione alta, da scalare lentamente per far abituare la pelle al sole e da applicare più volte al giorno (circa ogni 4-5 ore). Non può mancare il doposole: una pelle ben idratata e morbida manterrà più a lungo l'abbronzatura e un colore luminoso. L'idratazione, ricordano gli esperti, non riguarda solo la pelle: bere molto serve a prevenire colpi di sole o di calore; per evitarli scegliere "bevande non gasate e zuccherate come spremute di frutta, the freddo e soprattutto acqua, in particolare quelle integrate con sali minerali.