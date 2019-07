Al via concorso per Villa Reale di Monza

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Al via il Concorso internazionale di idee per la rigenerazione della Villa Reale di Monza. Il Concorso, promosso da Triennale Milano con il contributo della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è aperto dal 12 luglio al 30 settembre 2019 per individuare strategie, progetti e azioni volte alla valorizzazione sostenibile della Villa Reale. I partecipanti al concorso elaboreranno, attraverso la realizzazione di un video e di una relazione illustrata, una visione progettuale dei processi di rilancio. La partecipazione è in forma aperta. La Commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri, esperti in architettura, urbanistica, comunicazione, economia, sociologia. Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di un rimborso spese pari a 1.000 euro per le proposte selezionate.

Saranno individuate cinque idee vincitrici. I risultati del Concorso saranno annunciati a novembre 2019 durante un evento pubblico alla Villa Reale di Monza.