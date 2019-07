(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Milano saluta Valentina Cortese, la grande attrice di cinema e teatro scomparsa a 96 anni, con la camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi, che è stata aperta alle 12 e lo rimarrà fino alle 19. Il feretro dell''ultima delle dive', così l'hanno definita in molti, è stato posizionato tra rose bianche di fronte al palco della sala del teatro, come ha voluto Sergio Escobar, direttore del Piccolo, per salutarla con un ultimo omaggio. "Con lei ho 40 anni di ricordi - ha detto Escobar -. Tanti anni di lavoro, di visite, di condivisioni di affetti, telefonate". Le prime ad arrivare alla camera ardente sono state la stilista Raffaella Curiel e l'attrice Rosalina Neri: "Era indescrivibile, era unica, un angelo dalla bellezza leggiadra. Ineguagliabile", ha ricordato la stilista commossa. Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto visita alla camera ardente: "la sua è stata una vita da sogno: è stata tante cose assieme e credo che il ricordo che Milano porterà sarà un ricordo indelebile".